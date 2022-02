Sie ist außer sich! Kim Gloss (29) ist zurzeit mit Nachwuchs Nummer zwei schwanger. Ihre Follower beglückt die Influencerin immer wieder mit süßen Einblicken in ihren Familienalltag. Doch jetzt belasten die Beauty fiese Kommentare: Denn aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine schwappt ihr offenbar eine Menge Unmut entgegen. Weil ihr Mann Alexander Beliaikin aus Russland stammt, wird Kim im Netz angefeindet!

In ihrer Instagram-Story klagte Kim ihren Fans nun ihr Leid: "Mittlerweile erreichen mich sehr viele Hassnachrichten, weil mein Mann Russe ist." Sie befasse sich ausgiebig mit der Situation in der Ukraine – zumal diese ihren Mann und seine Familie auch sehr direkt betreffe: "Seine Familie kommt aus Russland, aber er hat auch in Odessa Verwandtschaft."

Dass sie sich nicht mit dem Weltgeschehen auseinandersetze, wolle sie nicht auf sich sitzen lassen, betonte Kim. Auf ihrem Kanal gehe es nun mal um andere Themen: "Ich habe mich auf meiner Seite in der Vergangenheit politisch zurückgehalten und das wird auch so bleiben."

