Zwischen ihnen geht es heiß her! Seit 2014 ist Caitriona Balfe (42) als Krankenschwester Claire in der Serie "Outlander" zu sehen. Durch Zufall wird die junge Claire in die Vergangenheit versetzt und landet im Jahr 1743. Dort lernt sie den schottischen Kämpfer Jamie, gespielt von Sam Heughan (41), kennen. Bald schon entwickeln die beiden tiefe Gefühle füreinander. Die Liebesstory der Hauptfiguren wird von vielen intimen Szenen geprägt, von denen die Hauptdarstellerin teilweise gar nicht begeistert ist.

In einem Interview mit RadioTimes.com sprach Caitriona über die Sex-Szenen der Serie. "Ich bin ehrlich, ich mag diese Art von Szenen nicht sonderlich. Sie sind nie der größte Spaß beim Drehen", verriet die 42-Jährige. Dabei hat sie mit Sam doch einen äußerst attraktiven Partner zur Seite. "Ich denke, wir alle wissen jetzt, dass sie ein gesundes Sexleben haben", scherzte die Schauspielerin über das Intimleben ihrer Rolle Claire mit der von Sam.

Die Szenen seien jedoch wichtig für die Geschichte der beiden Hauptcharaktere. "Es ist ein wirklich zentraler Teil ihrer Beziehung: Sie sind jetzt genauso verliebt ineinander, wie sie es von Anfang an waren", stellte Caitriona klar. Und das anscheinend auch noch in der sechsten Staffel der Erfolgsserie, die ab 6. März auf allen Starz-Plattformen ausgestrahlt wird.

Anzeige

Getty Images Caitriona Balfe bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Caitriona Balfe und Sam Heughan

Anzeige

Getty Images Caitriona Balfe, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de