Deshalb wurde Sam Heughan beim James-Bond-Casting abgelehnt

Sam Heughan (44), bekannt durch seine Rolle als mutiger Highlander Jamie Fraser in der Serie "Outlander", erhielt eine aufregende Gelegenheit: Der schottische Schauspieler hatte die Chance, für die legendäre Rolle des James Bond vorzusprechen. In seinen Memoiren "Waypoints: My Scottish Journey" beschreibt Sam, wie das Casting unter strengster Geheimhaltung stattfand. Sogar die Tatsache, dass es sich um den MI6-Agenten Bond handelte, wurde zunächst nicht offiziell bestätigt. Doch schon bald hatte Sam den Verdacht, dass er für die Rolle des Geheimagenten vorspricht. Schließlich wurde er sogar eingeladen, eine Szene vor Produzentin Barbara Broccoli und Regisseur Martin Campbell zu spielen. Trotz seines beeindruckenden Auftritts ging die ikonische Rolle am Ende an Daniel Craig (57).

In einem exklusiven Auszug, den das Magazin Entertainment Weekly veröffentlichte, reflektiert Sam, warum er damals nicht überzeugen konnte. Während des Castings erhielt er später die Rückmeldung, dass ihm eine wesentliche Eigenschaft für die Rolle gefehlt habe: die nötige "Kantigkeit". Dieses Attribut, das Daniel Craig perfekt verkörperte, sei laut Produzenten essenziell für die Darstellung der Doppelnull. Sam beschreibt, dass er in dieser Phase seines Lebens wohl noch nicht die Erfahrung und das Selbstvertrauen hatte, um diese Eigenschaft überzeugend darzustellen. Im Rückblick sieht er die Kritik jedoch als konstruktiv und glaubt, dass er mit etwas mehr Reife und Lebenserfahrung womöglich anders an die Sache herangegangen wäre.

Die Absage an Sam beim Bond-Casting zeigt, wie anspruchsvoll die Auswahl für diese Kultrolle ist – und wie sehr persönliche Eigenschaften über den Erfolg entscheiden können. Der gebürtige Schotte hat sich durch "Outlander" längst ein weltweites Publikum erobert und gilt als Publikumsliebling. In Interviews hat er jedoch stets betont, dass er neuen Herausforderungen offen gegenübersteht. Privat bleibt Sam relativ zurückhaltend: Er wuchs in einer kleinen schottischen Gemeinde auf und hat trotz seines Ruhms seine bodenständige Art bewahrt. Vielleicht war es genau diese Bodenständigkeit, die ihn damals zu "unkantig" machte. Für seine Fangemeinde ist er jedoch längst ein Held – auch ganz ohne Martini und schwarzen Anzug.

Sam Heughan, "Outlander"-Star

Sam Heughan im März 2020

