"Outlander"-Star Sam Heughan erklimmt den Mount Everest

Der schottische Schauspieler Sam Heughan (44) ist den Anblick von beeindruckenden Bergen gewöhnt – in seiner Heimat finden sich schließlich die berühmten Highlands. Jetzt hat der Schauspieler jedoch noch einen draufgesetzt und sich entschieden, den höchsten Berg der Welt zu erklimmen. Auf Instagram postet er eine Reihe von Fotos und Clips, die ihn an verschiedenen Punkten der tückischen Route zum Gipfel des Mount Everest zeigen. Dazu schreibt er: "Es gibt so viel zu berichten! Ich werde in den nächsten Tagen posten, aber es stehen noch ein paar weitere Abenteuer an."

Ein von ihm aufgenommenes Video zeigt den beliebten Outlander-Star, wie er sich mitten in der schneebedeckten, bergigen Landschaft befindet. In dem Clip schwärmt er von seinem lebensverändernden Trip: "Es gibt nichts Besseres, als sich in Nepal in 5,49 km Höhe von seinem ersten Berg abzuseilen." Dabei gewährt er seinen Fans einen Blick auf die steilen Abhänge um sich herum. Zudem bedankt sich der 44-Jährige bei einem seiner Bergsteigerfreunde für sein "tiefes Wissen über den Himalaya" und bei einem anderen Kollegen für "seine Liebe zu seinem Heimatland und seinen bemerkenswerten Menschen".

Derzeit können Sams Anhänger ihn nicht nur im Netz bei seiner spannenden Wanderung bewundern, sondern auch im zweiten Teil der siebten Staffel von "Outlander". Die Serie erzählt die epische Zeitreise-Liebesgeschichte der Hauptcharaktere Claire, verkörpert von Caitriona Balfe (45), und Jamie, gespielt von Sam. Die Tatsache, dass nach der siebten sogar noch eine achte, finale Staffel herauskommen wird, verdanken die Fans dem Hauptdarsteller. "[...] Ich wollte [die Serie] nicht beenden, ohne die Geschichte abgeschlossen zu haben. Und aus diesem Grund sind wir zurück, um mehr zu machen", plauderte er gegenüber The Herald aus.

Instagram / samheughan Sam Heughan und seine Begleiter am Mount Everest, Dezember 2024

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

