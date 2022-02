Die Saga geht weiter! "Outlander" fasziniert seit 2014 Serienfans auf der ganzen Welt. Die Historienromanze um Darsteller wie Sam Heughan (41) und Caitriona Balfe (42) umfasst bisher fünf Staffeln. Doch damit ist die Geschichte um die Figuren Jamie und Claire noch lange nicht zu Ende: Jetzt feierte in London die sechste "Outlander"-Staffel Premiere – und die Stars der Show warfen sich dafür mächtig in Schale!

Die Premierenfeier der sechsten Staffel fand in der Royal Festival Hall in der britischen Hauptstadt statt. Auf dem roten Teppich präsentierten sich die Stars in festlichen Roben den Fotografen: Während Sam und sein Kollege Richard Rankin eher schlichte dunkelblaue Anzüge wählten, trumpften die Damen richtig auf: Aj Bunker zog die Blicke mit einem schulterfreien schwarzen Kleid mit heißem Beinausschnitt auf sich. Victoria Brown strahlte in einem hochgeschlossenen weißen Kleid mit raffiniertem Cut-out.

Nicht mit von der Red-Carpet-Partie war Caitriona. Auf Twitter meldete die Schauspielerin sich bei ihren Fans: "Ich kann verstehen, dass ihr enttäuscht seid, aber als frischgebackene Mutter kann ich nicht überall dabei sein." Sie hoffe, dass es dafür Verständnis gebe, fügte sie hinzu.

Anzeige

Getty Images Aj Bunker bei der Premiere der sechsten "Outlander"-Staffel

Anzeige

Getty Images Victoria Brown bei der Premiere der sechsten "Outlander"-Staffel

Anzeige

Getty Images Caitriona Balfe bei einer Oscar-Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de