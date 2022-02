Papa Frank hatte kein gutes Bauchgefühl! Der Polizist reiste zusammen mit seinem Sohn Luis nach Kroatien, um bei First Dates Hotel die große Liebe zu finden. Während sein Abendessen mit Ludi weniger erfolgreich endete, ist sein Sohnemann aktuell auf dem besten Weg, sich zu verlieben. Luis' Datepartnerin Steffi durfte Frank während der Datingshow ebenfalls kennenlernen. Promiflash verriet er aber: So richtig hat er auf Anhieb nicht an eine gemeinsame Zukunft der beiden geglaubt.

"Die beiden waren so süß anzusehen und es war total niedlich zu sehen, wie sie sich annäherten", schwärmte der Bartträger im Gespräch mit Promiflash zwar. Auch betonte er, dass sich Luis genau wie er selbst überhaupt nicht verstellt hatte – dann musste er allerdings gestehen, dass es mit einer Beziehung zwischen ihnen eher schwierig werden könne. "Mein Bauchgefühl hat mir bei unserem Gespräch am Pool im ersten Moment gesagt, dass es dort einen Unterschied in der Lebensweise und den Zielen gibt", schilderte er. Ob es zwischen den beiden am Ende ein Happy End gibt, ist derzeit noch geheim – in einer neuen "First Dates Hotel"-Folge verbringt das Duo zunächst ein zweites Date miteinander.

Ob dann auch Frank doch noch mal auf Datepartnerin Ludi trifft? Die 57-Jährige hatte ihm trotz vieler Gemeinsamkeiten eigentlich einen Korb gegeben. In der Vorschau war allerdings zu sehen, dass die Mönchengladbacherin ihre Entscheidung bereut. Promiflash verriet Frank bereits: "Ich bin nicht nachtragend. Eine zweite Chance wäre also durchaus drin."

Instagram / luisvgt Luis Voigt, "First Dates Hotel"-Kandidat

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Kandidatin Stefanie

First Dates Hotel, Vox Frank und Ludi bei "First Dates Hotel"

