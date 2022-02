Tragische Nachrichten aus Thailand! Nida Patcharaveerapong machte sich in zahlreichen asiatischen Filmen und Serien einen Namen. In den sozialen Medien folgen ihr außerdem rund 1,6 Millionen Menschen. Doch nun machen traurige Neuigkeiten die Runde. In Bangkok verbrachte die Darstellerin vor wenigen Tagen einen gemeinsamen Abend mit Freunden, der in einem schrecklichen Unglück endete: Nida fiel von einem Speedboot und kam dabei ums Leben.

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, hatte die 37-Jährige am hinteren Ende des Wasserfahrzeugs gesessen. Wie es schließlich zu dem Sturz kam, sei noch unklar. Etwa 20 Minuten lang hätten ihre Freunde nach der Schauspielerin gesucht, bis sie die örtlichen Behörden verständigt hatten und schließlich ein Team von 30 Tauchern nach Nida suchte. Ihr Bruder habe sich dem Trupp angeschlossen und dann die Leiche seiner Schwester entdeckt.

Die Obduktion habe ergeben, dass Nida ertrunken sei. Zudem habe man eine tiefe Wunde am Bein entdeckt, die womöglich durch eine Schiffsschraube verursacht wurde. Die Hinterbliebenen haben sich nach der Tragödie bereits zu Wort gemeldet. "Der Schmerz, den jeder in der Familie durchmacht, ist unerträglich. Wir haben unsere Schwester so sehr geliebt", teilte ihr Bruder mit.

Instagram / melonp.official Nida Patcharaveerapong, Schauspielerin

