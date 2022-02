Hat die First Dates Hotel-Teilnehmerin Ludi vorschnell gehandelt? In der vergangenen Folge der Vox-Datingshow mit Roland Trettl (50) hatte die Mönchengladbacherin ein Date mit dem Polizisten Frank. Das Duo verstand sich bei dem Dinner zwar blendend – Ludi war aber dennoch nicht überzeugt und wollte kein zweites Rendezvous mit Frank. Das bedeutet: In der heutigen Episode hätte ihre Abreise ausgestrahlt werden müssen. Aber falsch gedacht! Ludi bereut ihre Abfuhr und bettelte überraschend um eine zweite Chance.

Als sie der Empfangsdame Liselott die Schlüssel ihrer Urlaubsresidenz überreichte, gab die 57-Jährige zu, den Bartträger zu schnell als potenziellen Traummann ausgeschlossen zu haben. "Stand heute würde ich es anders machen", offenbarte sie. Einfach die Heimreise anzutreten – ganz ohne den Versuch, doch noch ein weiteres Date mit Frank zu ergattern – das sei für sie nicht infrage gekommen. "Frank ist es schon wert, sich die Blöße zu geben und zu sagen: Es war ein Fehler", betonte Ludi.

Und tatsächlich wurde ihr Wunsch erfüllt: Gastgeber und Kuppelchef Roland lotste beide auf die Terrasse und überraschte sie mit einem Frühstück für zwei. Dass Frank dann nicht mit dem TV-Star, sondern mit Ludi am Tisch sitzen durfte, freute ihn offensichtlich sehr. "Ist das jetzt unser zweites Date?", fragte er seine potenzielle Herzensdame glücklich.

Anzeige

First Dates Hotel, Vox Frank und Ludi bei "First Dates Hotel"

Anzeige

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Kandidatin Ludi

Anzeige

Instagram / frank.vgt Frank Voigt, "First Dates Hotel"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de