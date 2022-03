Der dunkle Ritter ist zurück auf der großen Leinwand! Am 3. März ist es so weit: Der neue Batman-Film mit Robert Pattinson (35) in der Hauptrolle kommt nach langem Warten endlich ins Kino. Viele Fans sind schon voller Vorfreude auf die Neuadaption mit dem Hollywood-Schnuckel. Kurz vor dem Kinostart feierte der Streifen nun in New York Weltpremiere – und dafür schmissen sich die Stars und Sternchen so richtig in Schale!

Was für ein Starauflauf! Wie aktuelle Bilder vom roten Teppich zeigen, waren am Dienstag Dutzende Promis zu Gast. Zoe Kravitz (33), die in dem Film die Catwoman spielt, begeisterte in einem schwarzen Kleid mit einer Katzen-Hommage am Dekolleté. Aber auch Model Julia Fox (32) strahlte vor den Fotografen in einem Outfit aus Lack und Leder. TikToker Sebastien Andrade wurde bei der Veranstaltung von seiner Freundin Fernanda begleitet. In einem durchsichtigen Kleid zog die Beauty alle Blicke auf sich – denn sie trug lediglich einen Slip darunter!

Viele Gäste nahmen die Premiere auch zum Anlass, die alten Comicmotive von Batman wieder aufleben zu lassen. Produzent Michael E. Uslan trug die Zeichnungen des Superhelden auf seiner Krawatte, Schauspielerin Tommy Dorfman (29) hingegen wählte ein Jeanskleid mit dem Motiv. Gossip Girl-Star Evan Mock präsentierte zudem einen Brustbeutel in Form des maskierten Rächers.

Getty Images Der Cast von "The Batman" bei der Premiere in New York

Getty Images Julia Fox bei der Premiere von "The Batman"

Getty Images Sebastien Andrade und seine Freundin Fernanda bei der "The Batman"-Premiere

Getty Images Evan Mock bei der Premiere von "The Batman" in New York

Getty Images Filmproduzent Michael E. Uslan bei der "The Batman"-Premiere 2022

Getty Images Tommy Dorfman bei der Premiere von "The Batman" in New York

