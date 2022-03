Zwischen Jason Momoa (42) und Lisa Bonet (54) besteht noch immer eine tiefe Verbindung! Im Januar hatten der Schauspieler und seine Frau bekannt gegeben, nach vier Jahren Ehe getrennte Wege zu gehen. Das Liebes-Aus hielt aber nicht lange an – denn erst kürzlich kamen Gerüchte auf, das Paar gebe seiner Beziehung eine zweite Chance. Jetzt sprach Jason erstmals seit dem Wirrwarr über Lisa und schlug dabei süße Töne an!

Am Dienstagabend war der Aquaman-Star bei der Premiere des neuen Batman-Films in New York zu Gast. Dort unterstützte der Hottie seine Stieftochter Zoe Kravitz (33), Lisas Tochter. In einem Interview erklärte er gegenüber "Entertainment Tonight": "Wir sind so stolz. Lisa konnte nicht hier sein, also vertrete ich sie. Wir freuen uns sehr, hier zu sein... Wir sind immer noch eine Familie!"

Neben seinen lieben Worten begeisterte Jason bei der Premiere vor allem mit seinen Begleitern: Der gebürtige Hawaiianer brachte seine beiden Kinder Lola und Nakoa-Wolf mit auf den roten Teppich. Die zwei stammen aus der Ehe mit Lisa, vor allem die 14-jährige Lola ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten.

Getty Images Jason Momoa bei der Premiere von "The Batman"

Getty Images Jason Momoa und Lisa Bonet bei der "Joker"-Filmpremiere in Hollywood

Getty Images Jason Momoa mit seinen Kindern Lola und Nakoa-Wolf bei der "The Batman"-Premiere

