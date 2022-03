Die Fans des schwedischen Königshauses sind von Prinz Oscar entzückt. Der jüngste Spross von Prinzessin Victoria von Schweden (44) und ihrem Ehemann Daniel (48) hat heute allen Grund zu Freude: Er feiert seinen sechsten Geburtstag. Auf dem Social-Media-Account der königlichen Familie ist der junge Prinz bisher nur selten zu sehen. Doch anlässlich seines Geburtstages teilte der Palast nun einen süßen Schnappschuss von Oscar.

"Am heutigen Mittwoch, dem 2. März, feiert Seine Königliche Hoheit Prinz Oscar seinen sechsten Geburtstag", schrieb das schwedische Königshaus auf Instagram zu dem Foto des kleinen Prinzen. Auf diesem spielt Oscar im Schnee und lächelt voller Freude mit einem breiten Grinsen in die Kamera. Das Foto ist wohl am Tag zuvor entstanden und wurde von seiner Mutter, Prinzessin Victoria, aufgenommen.

Erst vergangene Woche feierte auch seine Schwester Estelle ihren Geburtstag. Die Prinzessin wurde am 23. Februar schon zehn Jahre alt. Auf dem Foto, das anlässlich ihres Ehrentages auf Instagram veröffentlicht wurde, trug Estelle eine weiße Bluse mit einem weißen Blazer darüber.

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel mit ihren Kindern Oscar und Estelle

Kate Gabor/Kungl. Hovstaterna Prinz Oscar von Schweden im März 2021

Linda Broström / Kungl. Hovstaterna Prinzessin Estelle von Schweden im Februar 2022

