Schwedische Royal-Kids überraschen Ehrengarde an Feiertagen

Prinzessin Victoria von Schweden (47) hat zusammen mit ihrer Familie am Morgen des Heiligen Abends für Weihnachtsfreude bei der schwedischen Ehrengarde gesorgt. Begleitet wurde die 47-Jährige dabei von ihrem Ehemann Prinz Daniel (51) sowie den gemeinsamen Kindern Prinzessin Estelle (12) und Prinz Oscar (8). Das royale Quartett besuchte den Hohen Gardeflügel in Stockholm, um den dort stationierten Soldatinnen und Soldaten ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Eine besondere Überraschung hatten Estelle und ihr jüngerer Bruder ebenfalls dabei: Die beiden trugen einen riesigen Geschenkkorb, den sie unter dem prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum im Schloss abstellten. Damit zauberten sie den Soldaten nicht nur ein Lächeln ins Gesicht, sondern sorgten auch für strahlende Gesichter bei den royalen Fans, als der Palast die schönen Momente auf Instagram teilte.

Victoria, die in einem festlichen Outfit in Rot sowie robusten Stiefeln erschien, gab bei der Begegnung mit der Truppe ein herzliches Statement ab. Sie wünschte nicht nur ein besonders frohes Fest, sondern betonte auch ihre Wertschätzung für die Arbeit der Ehrengarde, die das schwedische Königshaus unter anderem militärisch schützt. Dass die Kronprinzessin einen engen Bezug zu den Soldatinnen und Soldaten hat, liegt auch an ihrer aktuellen Ausbildung: Seit August absolviert Victoria an der schwedischen Verteidigungsuniversität eine Offiziersausbildung, bei der sie in Taktik und Militärstrategie geschult wird. Schon 2003 durchlief sie eine militärische Grundausbildung, um sich auf ihre Rolle als künftige Königin und oberste Offizierin des Landes vorzubereiten.

Die Kinder des schwedischen Königshauses ziehen ihre Fans schon seit Jahren in den Bann, da sie ihren Eltern bei offiziellen Anlässen immer häufiger zur Seite stehen. Estelle, die als zukünftige Thronfolgerin ihre Mutter eines Tages beerben wird, scheint schon jetzt mit ihren Aufgaben vertraut gemacht zu werden. Ihr kleiner Bruder Oscar, der mit seinen acht Jahren oft als schüchtern beschrieben wird, überrascht jedoch hin und wieder ebenso mit großer Offenheit und einem sympathischen Auftreten.

ActionPress / Stella/Patrik Österberg Victoria von Schweden, November 2024

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria von Schweden

