Im schwedischen Königshaus gibt es einen Grund zu feiern! 2012 sind Prinzessin Victoria von Schweden (44) und ihr Mann Prinz Daniel (48) zum ersten Mal Eltern geworden: Ihre Tochter Estelle (10) erblickte in dem Jahr das Licht der Welt – und ist inzwischen ganz schön groß geworden. Heute wird sie zehn Jahre alt. Das schwedische Königshaus teilte zu diesem Anlass ein neues Foto von ihr.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichten die Schweden-Royals ein Bild, auf dem Estelle fröhlich in die Kamera grinst. Sie trägt eine weiße Bluse sowie einen weißen Blazer. Das Foto wurde kurz vor ihrem Geburtstag im Königspalast aufgenommen. "Estelle Silvia Ewa Mary, Prinzessin von Schweden, Herzogin von Östergötland, wurde am 23. Februar 2012 als erstes Kind der Kronprinzessin und Prinz Daniel geboren. Gemäß der Nachfolgeregelung ist Prinzessin Estelle die zweite in der Thronfolge nach der Kronprinzessin", hieß es in der Bildunterschrift.

Die Follower sind von dem neuen Schnappschuss total begeistert. "Schönes Bild vom Geburtstagskind! Herzlichen Glückwunsch Estelle!", schwärmte einer von ihnen. Ein anderer schrieb: "So ein hübsches Mädchen."

