Süßes Schneebild: Prinz Oscar von Schweden hat Geburtstag!

Ein Mini-Royal feiert Geburtstag! Prinzessin Victoria von Schweden (46) und Prinz Daniel (50) sind stolze Eltern von zwei Kindern. Ihr jüngster Spross Prinz Oscar (8) feiert nun seinen Geburtstag. Auf Instagram teilt die schwedische Royal-Lady daher einen supersüßen Post für den Kleinen: "Heute wird Seine Königliche Hoheit Prinz Oscar acht Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch!", steht unter zwei herzerwärmenden Bildern geschrieben. Auf den Schnappschüssen albert Oscar im Schnee herum und sieht glücklich aus.

Der Enkel von König Carl Gustaf von Schweden (77) und Königin Silvia (80) scheint auf dem Foto in bester Laune zu sein, was die Herzen der Betrachter im Sturm erobert. Das Bild wurde mit zahlreichen Geburtstagswünschen und Kommentaren überflutet, in denen seine bezaubernde Ausstrahlung gelobt wurde. Es ist Tradition im Königshaus, besondere Momente und Meilensteine seiner Mitglieder mit der Öffentlichkeit auf ihren sozialen Medien zu teilen, und der Geburtstag von Prinz Oscar bildet da keine Ausnahme.

Neben ihren vielen offiziellen Auftritten und Tätigkeiten gewähren die schwedischen Royals auch hin und wieder einen Einblick in ihr Privatleben. Zu Weihnachten teilte Prinzessin Victoriabeispielsweise einen Clip, in dem die vierköpfige Familie den Weihnachtsbaum schmückt und sich auf das heilige Fest einstimmt. Dabei schienen Victoria, Daniel und Co. sichtlich Spaß zu haben!

Getty Images Prinzessin Victoria, Prinzessin Estelle, Königin Silvia, Prinz Oscar und Prinz Daniel

Instagram / kungahuset Prinz Oscar von Schweden an seinem achten Geburtstag

The Royal Court of Sweden Die Familie der schwedischen Kronprinzessin im Sommer 2023

