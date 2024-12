Kronprinzessin Victoria feiert Weihnachten nicht im Palast

Das bevorstehende Weihnachtsfest verspricht für Prinzessin Victoria von Schweden (47) ein ganz besonderes zu werden. Wie die Svensk Damtidning berichtet, plant die Kronprinzessin, gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Daniel (51) und den beiden Kindern, Prinzessin Estelle (12) und Prinz Oscar (8), die Feiertage nicht im Palast, sondern im kleinen Ort Ockelbo zu verbringen. Dort steht die rote Villa von Daniels Eltern Ewa und Olle Westling, in der die Familie ungestört zusammenkommen kann.

Gerade nach dem jüngsten Verlust von Victorias Tante Prinzessin Birgitta (87) scheint dieses Weihnachtsfest für die Thronfolgerin und ihre Liebsten von besonderer Bedeutung zu sein. In Ockelbo können sie fern der Öffentlichkeit und des royalen Protokolls die gemeinsame Zeit genießen. Das kleine Dorf, in dem Daniel aufgewachsen ist, bietet der Familie eine Rückzugsmöglichkeit, in der sie ungestört und ohne Fotografen einfach nur die Momente des Beisammenseins auskosten können. Für Estelle und Oscar soll der Aufenthalt in der roten Villa ohnehin ein besonderes Erlebnis sein, da sie dort stets liebevoll umsorgt werden.

Victoria hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr die Familie ist. Besonders das harmonische Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter ist außergewöhnlich. Laut Royal-Expertin Ellen Myrgård Lindén wird Ewa nicht nur als eine hingebungsvolle Großmutter ihrer Enkelkinder geschätzt, sondern auch als eine Person, die Victorias Ehemann positiv geprägt hat.

Instagram / kungahuset Prinz Daniel, Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria im August 2024

Karin Törnblom / IBL Bildbyrå / ActionPress Prinzessin Estelle mit Oma Ewa und Opa Olle Westling

