Prinzessin Victoria teilt süßes Weihnachtsvideo mit Kids

So bereiten sich die schwedischen Royals also auf Weihnachten vor! Prinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel (50) sind zweifache Eltern. Estelle (11) und Oscar (7) sind der ganze Stolz der beiden – das Kronprinzenpaar gibt hin und wieder Einblicke in sein Familienleben und teilt niedliche Schnappschüsse mit seinem Nachwuchs. Kurz vor dem Fest der Liebe trommelt Victoria ihre Liebsten zusammen und entzückt mit einem süßen Video!

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Königshauses wurde ein Clip veröffentlicht, der die vierköpfige Familie dabei zeigt, wie sie sich auf Weihnachten einstimmt. Im Video ist zu sehen, wie die Kids mit Daniel und Victoria basteln und dabei sichtlich Spaß haben. Estelle und ihr Bruder schmücken den Weihnachtsbaum – stolz halten sie ihre selbst gemachte Deko in die Kamera. Unter dem Beitrag wünschen Victoria und Co. ihrer Community frohe Weihnachten.

Die Feiertage verbringen Königin Silvia (79) und ihre Familie gemeinsam. Vergangenes Jahr hatte die 79-Jährige verraten, wie die Pläne im Hause Bernadotte aussehen. Silvia genieße die Zeit mit ihren Enkelkindern, wie sie Bild freudig berichtete: "Ich habe viel Spaß daran, Zeit mit meinen Enkeln zu verbringen. Sie sind total verschieden, flink wie die Wiesel und sagen lustige, aber logische Sachen."

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden beim Junior Water Prize in Stockholm im August 2019

Getty Images Prinzessin Victoria mit ihren Kindern Estelle und Oscar

Getty Images Prinzessin Victoria, Prinzessin Estelle, Königin Silvia, Prinz Oscar und Prinz Daniel

