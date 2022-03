Stefano Zarrella (31) und Romina Palm (22) wollen es ganz entspannt angehen! Im Juli hielt der Instagram-Koch um die Hand der ehemaligen Germany's next Topmodel-Finalistin an. Als möglichen Termin hatte die Influencerin dieses Jahr ins Auge gefasst und verkündete auch schon, den Nachnamen ihres künftigen Gatten annehmen zu wollen. Wann es tatsächlich so weit ist, steht jedoch noch in den Sternen, denn nun verriet Stefano: Die Hochzeitsplanung liegt vorerst auf Eis!

In seiner Instagram-Story stellte sich der 31-Jährige den Fragen seiner Follower. Einer davon wollte wissen, ob er und Romina gerade in den Hochzeitsvorbereitungen stecken. "Nein. Wir lassen uns da aktuell noch etwas Zeit und machen uns da keinen Druck", antwortete der Bruder von Giovanni Zarrella (43). Offenbar will sich das Paar zunächst auf andere Dinge konzentrieren. "Dieses Jahr steht noch vieles an, auch der Umzug", erzählte Stefano.

Dass er generell nicht mehr so verbissen sein will, machte der Food-Influencer ebenfalls deutlich. Seinem jüngeren Ich würde Stefano raten, "dass er sich nicht so einen Druck machen soll mit allem". Außerdem habe er erkannt, dass es sich lohnt, seinen engsten Kreis klein zu halten und nicht zu gutmütig zu sein. "Das wird oft ausgenutzt", weiß er heute.

Anzeige

Instagram / stefanozarrella Romina Palm und ihr Verlobter Stefano Zarrella

Anzeige

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Romina Palm im Juli 2021 in Rom

Anzeige

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Promi-Manager

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de