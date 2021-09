Aus Romina Palm (22) soll Romina Zarrella werden! Im Juli ging Stefano Zarrella (30) vor der ehemaligen Germany's next Topmodel-Finalistin in Rom auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Seither steckt das Paar zwar mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, will sich dabei aber keinen Druck machen. Eines weiß das Model aber immerhin schon ganz genau, wie sie Promiflash nun verriet: Sie wird den Nachnamen ihres zukünftigen Gatten annehmen!

Bei der Fashion Show von Kilian Kerner im Rahmen der Berlin Fashion Week traf Promiflash die 22-Jährige zum Gespräch. "Ich realisiere die Verlobung immer noch nicht", schwärmte sie dabei von ihrem Liebesglück mit Stefano. Den Schritt vor den Altar kann die Beauty kaum erwarten. "Es ist ein schönes Gefühl und ich warte schon darauf, bis ich irgendwann Frau Zarrella heiße. Ich will auf jeden Fall seinen Namen annehmen", plauderte Romina aus.

Dass der Instagram-Koch in Rom einen Antrag machen wird, hatte die Influencerin gehofft. "Ich hatte schon früher während unserer Reise damit gerechnet und war dann schon ein bisschen enttäuscht", gab Romina zu. Am letzten Abend, nach Italiens Sieg in der Fußball-EM, habe sie die Hoffnung beinahe schon aufgegeben, aber schließlich kam der große Moment: "Es hat echt alles perfekt geklappt."

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Romina Palm im Juli 2021 in Rom

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm und Stefano Zarrella, Influencer

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm in Rom

