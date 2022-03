Die Film- und Fernsehwelt trauert um Mitchell Ryan. Der US-Amerikaner hatte 1958 in "Thunder Road" sein Filmdebüt als Schauspieler gefeiert. In den darauffolgenden Jahren war er in Produktionen wie "Mord ist ihr Hobby", "Raumschiff Enterprise" und "Hart aber herzlich" zu sehen. Seinen großen Durchbruch hatte er aber erst 1997 mit seiner Rolle in der Sitcom "Dharma & Greg". Vor rund zehn Jahren zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Nun wird bekannt: Mitchell ist gestorben.

Wie Mitchells Stieftochter Denise Freed gegenüber The Hollywood Reporter bestätigte, starb er am Freitag in seinem Haus in Los Angeles an Herzversagen. Er wurde 88 Jahre alt. Kathryn Leigh Scott, mit der er für "Dark Shadows" vor der Kamera stand, nahm in einem Facebook-Statement Abschied und schrieb: "Er war ein großes Geschenk in meinem Leben. Ich schätze meine warmen Erinnerungen an seine schöne Seele. Mein Herz ist gebrochen."

Mitchell hinterlässt drei Kinder, die aus seiner Beziehung mit Lynda Morse stammen. Später ließ sich der Sohn eines Geschäftsmannes von ihr scheiden und heiratete erneut. Über seine zweite Ehefrau ist kaum etwas bekannt.

Anzeige

Getty Images Mellisa Gilbert und Mitchell Ryan im Juni 2003 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Mitchell Ryan, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Mitchell Ryan und Melissa Gilbert, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de