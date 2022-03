Das war wohl nicht der perfekte Tag für die Musiker im ESC-Vorentscheid. In wenigen Wochen kämpfen die europäischen Länder im Eurovision Song Contest um den Sieg. In einer ARD-Show wurde am Freitagabend entschieden, dass Malik Harris für Deutschland antreten wird. Während der Deutsch-Amerikaner die Fans überzeugen konnte, hatte Konkurrentin Emily Roberts beispielsweise mit ein paar Texthängern auf sich aufmerksam gemacht. Aber sie war nicht die Einzige: Auch bei Nico Suave und Team Liebe lief der Auftritt nicht rund.

Wer bei der "Hallo Welt"-Performance des Rappers und der Truppe von Team Liebe genau hingehört hat, dem dürfte eine kleine genuschelte Passage aufgefallen sein – und die war so nicht geplant. Nach dem Auftritt klärte Nico auf: Wie Emily zuvor hatte er einen kleinen Blackout auf der Bühne. "Ich habe erst noch überlegt, ob ich so eine Art Freestyle mache", erzählte der Sauerländer – dann habe er aber doch einfach zu seinem Fehler gestanden. Moderatorin Barbara Schöneberger (48) war der Fauxpas gar nicht aufgefallen. "Hast du mehr vergessen als Emily?", fragte sie. "Nicht so viel wie Emily", hielt Nico fest.

Bei der Musikerin war der "Fehler" tatsächlich supervielen Fans im Netz aufgefallen. Auch in einer Promiflash-Umfrage gaben 89,6 Prozent der Teilnehmer an (Stand: Freitag, 23:30 Uhr), den Textaussetzer bemerkt zu haben. Nur 10,4 Prozent fanden, dass sie das Ganze gut überspielt hatte.

Anzeige

Getty Images Nico Suave und Emy von Team Liebe beim ESC-Vorentscheid 2022 in Berlin

Anzeige

Getty Images Rapper Nico Suave

Anzeige

Getty Images Emily Roberts beim ESC-Vorentscheid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de