Kann Emily Roberts die Fans trotzdem überzeugen? In einer großen ARD-Show entscheidet sich heute, welches Musiktalent in wenigen Wochen Deutschland beim Eurovision Song Contest in Italien repräsentieren darf. Sechs Acts liefern sich das Rennen und hoffen, von den Zuschauern nach Turin geschickt zu werden. Emily, die mit ihrem Song "Soap" antrat, musste in dem musikalischen Kampf aber einen kleinen Rückschlag hinnehmen: Die Sängerin vergaß ihren Text.

Die ersten Zeilen waren der hübschen Musikerin zwar noch leicht über die Lippen gegangen – dann wollten ihr die Wörter einfach nicht mehr einfallen. Etwas ratlos stand Emily auf der Bühne und versuchte, sich an die Textzeilen zu erinnern. Nach einer kurzen Pause fand sie auch tatsächlich wieder zurück in den Rhythmus und brachte die Nummer über die Bühne. Auch wenn sie sich alle Mühe gegeben hatte, den Texthänger professionell zu überspielen, entschuldigte sie sich nach dem Auftritt bei den Zuschauern. "Da ist mir der Text ausgegangen. Sorry dafür", betonte sie.

Moderatorin Barbara Schöneberger (47) sprach der 28-Jährigen Mut zu – immerhin sei es nur menschlich, den Text zu vergessen. "Ich kann das so gut verstehen. Weiß du, wie oft ich in meiner Karriere schon da stand und nicht mehr weiter wusste. Jeder kennt diesen Moment", tröstete sie. Auch die Twitter-User hatten Mitleid. "Das tut mir so leid bei der Maus", schrieb jemand. "Oh nein! Sie hat den Text vergessen", litt ein anderer mit.

NDR/Hendrik Lüders Die Teilnehmer des deutschen ESC-Vorentscheids 2022

Getty Images Emily Roberts beim ESC-Vorentscheid 2022 in Berlin

Getty Images Moderatorin Barbara Schöneberger

