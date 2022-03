Dieses Mal hatten es die Fans in der Hand! In den vergangenen Jahren wurden die deutschen Teilnehmer für den Eurovision Song Contest ausschließlich von einer Fachjury bestimmt. In diesem Jahr durften endlich wieder die Zuschauer ein Wörtchen mitreden und für ihren Favoriten abstimmen. Maël und Jonas, Eros Atomus, Felicia Lu Kürbiß, Nico Suave und Team Liebe, Emily Roberts sowie Malik Harris traten in einer ARD-Show gegeneinander an. Aber welches Musiktalent konnte sich am Ende durchsetzen?

Die Chance, jede Menge Zwölf-Punkte-Wertungen aus ganz Europa zu sammeln, bekommt Malik Harris. Nach den Auftritten der sechs Anwärter bekam er die meisten Stimmen. Zunächst hatten die Verantwortlichen der Radiosender der einzelnen Bundesländer die Votingergebnisse ihrer Hörer verkündet, wo sich schon ein eindeutiges Ergebnis andeutete: Maël und Jonas setzen sich vor Malik und Felicia an die Spitze. Die übrigen 50 Prozent des Ergebnisses machten dann die TV-Zuschauer aus – und die warfen alles um! Malik bekam die meisten Stimmen des Publikums, überholte das The Voice-Duo und fährt in wenigen Wochen nach Turin.

Ob sich die Zuschauer mit diesem Act auch wirklich zufriedengeben werden? Zuletzt hatten sich viele geärgert, dass Eskimo Callboy, die Band von Bachelorette-Sieger David Friedrich (32) nicht im Vorentscheid ihr Können zeigen durfte. Auch im Verlauf der heutigen Show ärgerten sich viele User auf Twitter. "Ich sage es, wie es ist: Eskimo Callboy hätten diese Abstimmung mit großem Abstand gewonnen. Und dann hätten wir wirklich eine Chance auf zwölf Punkte gehabt", betonte eine Zuschauerin.

