Bei Alles was zählt gibt es demnächst ein neues Gesicht! Seit Wochen steht die Zukunft des Prunkwerks – ein ehemaliges Fitnessstudio – auf der Kippe. Nachdem Kim Steinkamp (gespielt von Jasmin Minz, 28) wegen eines Jobangebots ins Ausland geht, muss ihre Stelle als Chefin neu besetzt werden. An dieser Stelle kommt jetzt Bastian Semm in seiner Rolle als Casper Seitz ins Spiel: Der Neuzugang tritt nicht nur in Kims Fußstapfen, sondern kommt dabei auch seiner Geschäftspartnerin Isabelle Reichenbach (Ania Niedieck, 38) ziemlich nahe!

"Die ersten Drehtage bei 'AWZ' haben sehr viel Spaß gemacht", schwärmte Bastian in einem Interview mit dem Sender RTL. In eine neue Rolle zu schlüpfen sei immer eine spannende Herausforderung – am Set habe sich der Schauspieler aber stets wie zu Hause gefühlt. Auch die Zusammenarbeit mit Ania hätte nicht besser laufen können: "„Ania ist klasse! Ich bin sehr glücklich, dass wir uns so gut verstehen. Unsere Rollen begegnen sich ja nicht immer nur im Positiven, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir eine gute Ebene miteinander haben."

Bereits am 14. März flimmert Bastian das erste Mal im AWZ-Universum über die TV-Bildschirme. Seine ersten Erfahrungen am Set sind das allerdings nicht – immerhin stand der Darsteller bereits als Bankfilialleiter Florian Berger in "Freundinnen – Jetzt erst recht" vor der Kamera. Auch Rollen im "Tatort" oder bei "Verbotene Liebe" konnte der 42-Jährige schon ergattern.

Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Bastian Semm und Ania Niedieck

Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Bastian Semm, Schauspieler

Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Bastian Semm und Ania Niedieck am AWZ-Set

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de