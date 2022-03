Jennifer Lopez (52) befand sich vor einiger Zeit in einer Lebenskrise. Zwar könnte es derzeit für die Sängerin wohl nicht besser laufen. Denn seit dem Sommer des vergangenen Jahres geht die "Jenny From The Block"-Interpretin wieder gemeinsam mit Ben Affleck (49) durchs Leben. Zudem stellt die zweifache Mutter mit ihrem neuen Film Marry Me erneut ihr Schauspieltalent unter Beweis. Doch wie J.Lo nun verriet, gab es auch Zeiten, in denen sie sogar an ihrer Liebe zu sich selbst zweifelte.

"In meinen 40ern habe ich gedacht, dass ich mich nicht selbst lieben kann", offenbarte die 52-Jährige in einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone. Damals sah sich die Schauspielerin mit dem Ende ihrer langjährigen Ehe mit Marc Anthony (53) konfrontiert. "Ich hatte zu der Zeit unglaublich viel Erfolg, aber privat lief es genau andersherum", erinnerte sie sich.

Bereits vor zwei Jahren erwähnte die Musikerin bei "Coach Conversations", dass sie damals damit gehadert habe, sich selbst zu lieben. "Ich tat all diese Dinge in meinen Beziehungen, die nicht den Anschein erweckten, dass ich mich selbst lieben würde", erzählte die Sängerin.

