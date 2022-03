Er eilt ihm zur Hilfe! Prinz Andrew (62) konnte sich endlich mit seiner Klägerin Virginia Giuffre einigen. Eigentlich sollte der Royal vor Gericht treten und sich wegen des sexuellen Missbrauch-Vorwurfs verteidigen, doch stattdessen vereinbarten er und die Kalifornierin einen Vergleich. Bei diesem soll es sich allem Anschein nach um eine Summe in Millionenhöhe handeln. Nun wird aber offenbar Prinz Charles (73) den Schadensersatz zahlen!

Wie The Sun berichtete, wird der Prinz von Wales für den hohen Geldbetrag von etwa 8,5 Millionen Euro aufkommen, da sein Bruder diesen nicht begleichen könne. Mithilfe eines Kredits will der 73-Jährige die Familienehre wohl wiederherstellen. Und auch Queen Elizabeth II. (95) soll angeblich einen kleinen Teil beisteuern. Weiter hieß es, dass der Thronfolger des Vereinigten Königreichs Andrew im vergangenen Monat sogar zu dem Vergleich aufgefordert habe. Für die Zahlung blieben nun zehn Tage Zeit.

Die Unterstützung dürfte bei Andrew für Erleichterung sorgen! Der Duke of York will laut der Quelle sein Ski-Chalet in der Schweiz verkaufen, um mithilfe des Erlöses die entstehenden Schulden bei seinem Bruder und seiner Mutter zurückzuzahlen. Sollte er die Beträge nicht rückerstatten, wird er anscheinend das Geld aus dem Testament der Königin verlieren.

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Charles im Juni 2006

Getty Images Prinz Andrew und die Queen im Januar 2020

Getty Images Prinz Andrew im April 2021

