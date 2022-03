Britney Spears (40) hat auf ihrem Trip offenbar Großes vor! Nachdem sich die Musikerin endlich aus der Vormundschaft ihres Vaters befreien konnte, kann sie endlich wieder tun und lassen, was sie will. Sogar weiteren Nachwuchs soll Jamie (69) ihr zuvor verboten haben. Jetzt wollen Brit und ihr Partner Sam Asghari (28) das Thema aber offenbar aktiv angreifen: In ihrem Urlaub in Polynesien wird wohl fleißig an Nachwuchs gearbeitet!

Via Instagram postete die 40-Jährige wieder einmal ein recht freizügiges Foto von sich. Oben ohne posiert sie am weißen Sandstrand und bedeckt ihre Brüste nur mit den Händen. "Babyplanung in Polynesien!", schrieb die "Toxic"-Interpretin zu dem Schnappschuss. Ihre Fans scheinen von diesem Gedanken ganz begeistert zu sein. "Oh mein Gott, ja! Bekomme so viele Babys wie du willst und wo auch immer du willst", kommentierte ein User den Beitrag.

Zwei Kinder hat Britney bereits – ihr Söhne Sean (16) und Jayden (15) aus der Ehe mit Kevin Federline (43). Mit ihrem Verlobten Sam will sie dieses Glück nun aber wiederholen. "Ich will eine Familie mit dir. Ich will alles mit dir!", hatte die Künstlerin erst vor wenigen Tagen zu dessen Geburtstag beteuert.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Instagram / britneyspears Britney Spears im Februar 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden James und Sean Preston im Disneyland

