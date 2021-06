Britney Spears (39) bringt weitere schockierende Einzelheiten ans Licht! Die Sängerin steht seit einem öffentlichen Nervenzusammenbruch im Jahr 2007 unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie (68). Welches Ausmaß die Kontrolle durch ihren Erzeuger wirklich angenommen hat, gelangt jetzt allmählich ans Licht. In einer virtuellen Ansprache vor einem Gericht in Los Angeles erklärte die "Toxic"-Interpretin: Ihr wurde sogar verboten, weitere Kinder zu bekommen.

Die Musikerin, die mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (43) zwei Söhne im Alter von 14 und 15 Jahren hat, wurde offenbar von ihrem Vater und ihrem Management zur unfreiwilligen Schwangerschaftsverhütung gezwungen, wie People berichtet. "Ich habe eine [Spirale] in mir, damit ich nicht schwanger werde. Sie wollen nicht, dass ich Kinder bekomme – keine Kinder mehr", behauptete die Sängerin. Darüber hinaus verglich sie Jamie mit einem "Sex-Händler" und sagte, dass "er es liebte", die Kontrolle über sie zu haben.

Die Künstlerin ist seit 2016 in einer Beziehung mit ihrem Freund Sam Asghari (27), den sie am Set ihres Musikvideos zu "Slumber Party" kennengelernt hatte. Vor der Anhörung am Mittwoch teilte der Personal Trainer ein Selfie von sich im Netz, auf dem er ein weißes Shirt mit der Aufschrift "Free Britney" trug.

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James

Instagram / britneyspears Britney Spears im Mai 2021

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari

