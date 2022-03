David Helmut (35) hat sein eigenes Projekt gestartet! Der Werberegisseur durfte schon mit vielen bekannten Gesichtern zusammenarbeiten – unter anderem mit GNTM-Siegerin Lena Gercke (34) und tatsächlich auch Modelmama Heidi Klum (48). In der vergangenen und aktuellen Staffel der Castingshow stand er hinter der Kamera und hat mit den Kandidatinnen witzige Clips kreiert. Nun steht David für seine eigene Mockumentary namens "WRONG – unzensiert" auch vor der Linse – und übernimmt gleichzeitig die Regie!

In der Serie, die auf RTL+ abrufbar ist, geht es um eine Hamburger Chaos-WG, die wegen eines Knebelvertrags von einem Kamerateam durch ihren Alltag begleitet wird. Dabei passieren den Charakteren viele lustige, aber auch unangenehme Dinge. Die Idee für das Projekt sei David bereits vor ein paar Jahren gekommen, wie er nun Promiflash erzählte. Dass er dabei einen der Hauptcharaktere übernehmen würde, sei so eigentlich nicht geplant gewesen: "Ich habe die erste Folge vor drei Jahren als Pilot mit meiner Kreativagentur ANY auf eigene Kosten gedreht. Crew und Schauspieler waren quasi nur gute Freunde und Kollegen und eben auch ich selbst. Als ich RTL dann gefragt habe, wen sie sich fürs Casting vorstellen, sagte RTL nur: 'Euch.' Also haben wir ihnen das gegeben, was sie wollten."

Nun weiß der Beau jedoch, wie es ist, vor und hinter der Kamera zu stehen. Was gefällt David denn besser? "Ich denke, dass ich mich auf lange Sicht schon eher hinter der Kamera sehe. 'WRONG' wird vermutlich erst mal eine Ausnahme bleiben. Das Ganze fühlt sich mehr an wie eine Hobby-Theatergruppe mit Freunden und den Spaß lasse ich mir natürlich nicht entgehen", betonte er im weiteren Gespräch mit Promiflash.

"WRONG – unzensiert" ab 9. März 2022 im Stream auf RTL+.

Anzeige

RTL Titelbild von "WRONG – unzensiert"

Anzeige

Instagram / davidhelmut David Helmut, Regisseur

Anzeige

Instagram / davidhelmut David Helmut, Regisseur

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de