Süßes Babybild: Schauspielerin Lena Meckels Kind ist da

Lena Meckel (31) und David Helmut (37) verkünden tolle Neuigkeiten auf Instagram: Ihr Söhnchen ist auf der Welt. Mit einem süßen Familienbild, auf dem man auch ihr Kind sieht, verbreiten sie die Neuigkeiten. Auch den Namen des kleinen Mannes verraten die Schauspielerin und der Regisseur: Er hört auf den Namen Lenny. Die Traumschiff-Darstellerin scheint wohlauf zu sein. Auch der frischgebackene Papa strahlt in die Kamera.

Im August dieses Jahres gaben sich die Turteltauben das Jawort. Bei der Hochzeit präsentierte Lena ihren Babybauch in einem wunderschönen weißen Kleid. "Es war wunderschön, diesen Tag fast zu dritt als kleine Familie erleben zu können", erklärte sie damals gegenüber Bild. Den besonderen Tag feierten sie und David im Kreise ihrer engsten Familie.

David Helmut ist unter anderem auch durch Germany's Next Topmodel bekannt. Schon öfter drehte er mit den Kandidatinnen Werbespots als Aufgabe in der Modelshow. Aber auch eigene Projekte kann er aufweisen: Im Jahr 2022 brachte er seine eigene Serie, die Mockumentary "Wrong", heraus, in der auch Lena mitspielte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Meckel, 2023

Anzeige Anzeige

RTL Titelbild von "WRONG – unzensiert"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige