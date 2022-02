Wie ist Heidi Klum (48) hinter den Kulissen? Das Model kennt man eigentlich nur in bester Laune – egal, ob im Netz oder in seiner eigenen Show Germany's next Topmodel. Besonders bei den Challenges, die die Kandidatinnen absolvieren müssen, wirkt die Vierfach-Mama meist total aufgedreht. Aber ist das tatsächlich ihre Art? Oder ist Heidi ganz anders, wenn die Kameras aus sind? Das beantwortete nun der GNTM-Gast David Helmut (35) gegenüber Promiflash!

Der Regisseur durfte bereits zwei Mal mit und für Heidi in dem Format arbeiten und produzierte witzige Clips mit den teilnehmenden Mädels. Er weiß also ganz genau, wie Heidi hinter den Kulissen tickt: "Lustigerweise ist sie tatsächlich exakt genauso laut und so lustig, wie man sie im TV wahrnimmt. Sie ist einfach sie selbst", bestätige David im Promiflash-Interview und erzählte zudem, wie es zu der Zusammenarbeit gekommen ist.

Der Sender habe damals einen Werberegisseur gesucht, der auch Comedy macht – und daraufhin David angerufen. "Ich fand die Aufgabe spannend und hatte wahnsinnigen Spaß am Set", betonte der 35-Jährige im weiteren Gespräch mit Promiflash. Da er vergangenes sowie dieses Jahr Teil der Sendung sein durfte, bewertete er auch das neue Konzept. So dürfen Jung und Alt sowie alle Bodyshapes vor der Modelmama laufen. "Es ist genau der richtige Weg. Es gibt der Show noch mehr Tiefe und setzt zeitgleich ein schönes Statement", meinte David abschließend.

Instagram / davidhelmut David Helmut, Regisseur

Getty Images Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

