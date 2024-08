Mit Babybauch: "Traumschiff"-Star Lena Meckel hat geheiratet

Lena Meckel (31) macht eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik: Die deutsche Schauspielerin hat ihren Liebsten David Helmut (37) geheiratet! Gegenüber Bild schwärmt die schwangere Das Traumschiff-Darstellerin voller Stolz: "Es war wunderschön, diesen Tag fast zu dritt als kleine Familie erleben zu können." Die standesamtliche Trauung fand im Schloss Haag im bayerischen Ort Mühldorf am Inn statt. Ihre Liebe feierten Lena und David im Kreise ihrer engsten Familie und Freunde.

Auf den Fotos, die während der romantischen Zeremonie entstanden sind, wird deutlich, wie happy das frisch verheiratete Paar ist! Auf den Schnappschüssen präsentiert Lena ihr elegantes Brautkleid: Das bodenlange, ärmellose Dress schmiegt sich perfekt an ihren wachsenden Babybauch. Auch David machte sich für den großen Tag schick – er gab seiner Lena in einem cremefarbenen Sakko, einer schwarzen Hose und einer Fliege das Jawort.

Lena und David gehen bereits seit einigen Jahren Hand in Hand durchs Leben. Anfang des Jahres hielt der Regisseur, der unter anderem schon gemeinsam mit Heidi Klum (51) für Germany's Next Topmodel vor der Kamera stand, um die Hand seiner Liebsten an. Im April verkündeten die beiden dann überglücklich, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. "Bei uns zu Hause wird übrigens gerade noch etwas anderes ausgebrütet. Ein sehr persönlicher und besonderer Moment, den wir mit euch teilen wollten", schrieb die Schauspielerin zu diesem Zeitpunkt auf ihrem Instagram-Profil.

Getty Images Lena Meckel, 2023

Getty Images Lena Meckel und David Helmut, 2022

