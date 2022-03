Nanu, hat sich da jemand ein wenig gehen lassen? Chris Pine (41) hat in vielen erfolgreichen Filmen mitgespielt und dürfte vor allem für seine Rolle in Star Trek bekannt sein. Vor Kurzem wurde ein trauriges Detail über sein Privatleben bekannt: Bereits vor Monaten soll sich der Kalifornier von seiner Freundin Annabelle Wallis (37) getrennt haben. Das macht dem Schauspieler offenbar noch immer ordentlich zu schaffen: Auf neuesten Fotos sieht Chris ganz schön alt aus!

Wie aktuelle Papparazzi-Aufnahmen zeigen, trägt der Filmstar derzeit einen längeren Zottelbart, aus dem so einige graue Haare hervorstechen. Und auch die obere Haarpracht des Filmstars scheint mittlerweile einen ordentlichen Graustich abbekommen zu haben. In legerer Kleidung, die an einen Jogginganzug erinnert, wurde der 41-Jährige in Studio City, Los Angeles gesichtet. Aber ob sein neuer Look wirklich mit der angeblichen Trennung zusammenhängt?

Denn eigentlich wurde bereits gemunkelt, dass der 41-Jährige eine neue Frau an seiner Seite hat. Letzten November wurde Chris jedenfalls in Begleitung von Zoe Kravitz (33) abgelichtet, mit der ihm bereits vor Jahren eine Liaison nachgesagt wurde. Auf den Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, sind die beiden in fast identischen Looks bei einer anregenden Unterhaltung zu sehen. Auch zu einer innigen Umarmung kam es allem Anschein nach.

Getty Images Annabelle Wallis, Schauspielerin

BG015/Bauergriffin.com / MEGA Chris Pine, Schauspieler

Getty Images Zoe Kravitz, Schauspielerin

