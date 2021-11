Hat sich Zoe Kravitz (32) inzwischen schon den nächsten Mann geangelt? Seit Anfang des Jahres gibt es immer wieder Gerüchte, dass die Schauspielerin mit Channing Tatum (41) in einer Beziehung sein soll. In regelmäßigen Abständen wurden die beiden verliebt bei öffentlichen Veranstaltungen gesehen. Sogar ein gemeinsames Foto teilte der "Magic Mike"-Star Anfang November im Netz. Doch nun wurde Zoe schmusend mit ihrem mutmaßlichen Ex-Freund Chris Pine (41) gesehen.

Vergangene Woche wurden die beiden gemeinsam in West Hollywood von Paparazzi vor einem luxuriösen Sushi-Restaurant abgelichtet. Auf den Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, sind Chris und seine acht Jahre jüngere Begleitung in fast identische Looks gekleidet und scheinen sich angeregt zu unterhalten. Auch zu einer innigen Umarmung zwischen den beiden Hollywood-Größen kommt es und der Wonder Woman-Darsteller wird dabei gesehen, wie er Zoe einen Kuss aufs Haar gibt.

Gerüchte um eine Liebschaft zwischen der Tochter von Lenny Kravitz (57) und dem Kalifornier gab es erstmals 2010, als das Duo viel Zeit bei der Met Gala zusammen verbrachte. Drei Jahre später kochten die Spekulationen wieder hoch, als Chris und Zoe zahlreiche Events in London gemeinsam besuchten. Keiner der beiden bestätigte seinerzeit eine Romanze und auch aktuell sollen die beiden eigentlich glücklich an andere Partner vergeben sein. Während Zoe mit ihrem Channing total verliebt scheint, ist Chris seit 2018 mit der britischen Schauspielerin Annabelle Wallis (37) zusammen.

