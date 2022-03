Farid Bang (35) würde Vanessa Mai (29) gerne aus seiner Hip-Hop-Playlist streichen. Wenn die Fans auf der Suche nach deutschen Rapsongs bei Spotify sind, tauchen in der Regel Songs des gebürtigen Spaniers und Kollegen wie Capital Bra (27), Kontra K (34), Kollegah (37) und Co. auf. Seit Kurzem ist aber auch die Schlagersängerin gewissermaßen in dem Business unterwegs – denn ihr neuer Song "Melatonin" wird aufgrund der Zusammenarbeit mit Rapper ART im Genre Rap gelistet. Farid findet: Der Song sollte im Ranking nicht vertreten sein – und schon gar nicht so weit oben.

Bei einem Blick in die Playlist "Deutschrap Brandneu" auf Spotify verging dem 35-Jährigen offenbar die gute Laune. Denn Vanessas Werk war dort im oberen Drittel der Songliste zu finden. Der Musiker versteht seitdem die Welt nicht mehr. "Ich glaube, ich muss mal da bei euch vorbeikommen liebes Spotify-Team, dann könnt ihr mir das von Angesicht zu Angesicht erklären und mich vielleicht auch mal davon überzeugen, was denn der Grund ist, dass man so einen Track so ranked", richtete er sich auf Instagram direkt an die Verantwortlichen des Streamingdienstes. Laut Farid werde das Streamingergebnis so verfälscht und ihm und seinen Kollegen so die Chance genommen, eine Topplatzierung in den Charts zu erreichen.

Unterstützung bekommt der Düsseldorfer von Kollegah. Der 37-Jährige findet ebenfalls, dass der Deutschrap nicht genügend geschätzt werde. Seiner Meinung nach verfolge Spotify die Strategie, nur noch Popmusik nach oben zu katapultieren. Das bedeute "Tod von Vielfalt, Authentizität, echter Kunst und allem, wofür Hip-Hop eigentlich steht."

Anzeige

Getty Images Farid Bang, Rapper

Anzeige

Vanessa Mai Vanessa Mai, Schlagersängerin

Anzeige

Kollegah Kollegah im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de