Vadim Garbuzov (34) ist erleichtert – seine Oma Ludmila ist in Sicherheit. Der Let's Dance-Star wurde in der Ukraine geboren, wo noch heute viele seiner Familienmitglieder wohnen. Die dortige Kriegssituation führt aber dazu, dass Vadim in den vergangenen Wochen um seine Liebsten bangen musste – allen voran um Ludmila, die in einer belagerten Stadt festsaß. Jetzt kann der Tänzer aber endlich aufatmen: Seine Großmutter hat fliehen können und ist wohlauf in Wien angekommen.

Die Rettungsaktion sei alles andere als einfach gewesen, wie Vadim im Gespräch mit RTL betonte. "Zuerst gab es das Problem, wie man sie zum Bahnhof bringt. Man muss einen Taxifahrer finden, der es riskiert, unter Beschuss zu fahren", erklärte er die missliche Lage. Auch Benzin sei in den eingekesselten Städten knapp – weshalb fahrtüchtige Fahrzeuge Mangelware seien. Letztendlich habe es die 83-Jährige aber zum Bahnhof geschafft, sie sei über ein kleines Örtchen im Westen der Ukraine nach Polen gelangt und dort von einem Fahrer nach Österreich gebracht worden.

Was den 34-Jährigen besonders stolz macht: Obwohl seine Eltern sich getrennt haben, habe auch seine zweite Oma Larysa einen großen Teil zur Rettung beigetragen und Ludmilas Reise organisiert. Die beiden Frauen halten auch nach vielen Jahren noch immer wie eine Familie zusammen. "Wir haben es geschafft", zeigte sich Vadim einfach nur glücklich.

Instagram / vadim.garbuzov Vadim Garbuzovs Großmütter Larysa und Ludmila

TVNOW / M. Fellner Vadim Garbuzov, Profitänzer

Instagram / vadim.garbuzov "Let's Dance"-Profi Vadim Garbuzov

