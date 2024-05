Darum trennten sich "Let's Dance"-Stars Kathrin und Vadim

Seit Jahren erfreut sich die Tanzshow Let's Dance an großer Beliebtheit. Was einige Fans vielleicht nicht wussten: Zwei der Profitänzer waren mal ein Paar! Sieben Jahre lang gingen Kathrin Menzinger (35) und Vadim Garbuzov (37) gemeinsam durchs Leben, bis sie sich schließlich 2015 trennten – aber warum? "Unsere Beziehung hat den ganzen Stress, den unser Job mit sich bringt, einfach nicht überlebt. Die Gefühle sind auf der Strecke geblieben. Wir hatten eindeutig zu wenig Zeit für unser Privatleben", verrät Kathrin in einem Interview mit Österreich am Sonntag.

Trotz Trennung entschieden sich die "Let's Dance"-Stars dazu, weiterhin als Duo auf dem Tanzparkett zu stehen – keine leichte Aufgabe, wie die 35-Jährige bereits in der Show "Frühstück mit mir" erklärte. "Es war nicht leicht, eine Liebesbeziehung in eine Freundschaft zu verwandeln, aber es ist uns sehr gut gelungen", erklärte Kathrin in dem TV-Format.

Mittlerweile sind die beiden wieder glücklich vergeben: Während Vadim seit 2018 mit der Tänzerin Nicole Ettlinger zusammen ist, geht Kathrin mit dem Fotografen Maximilian Kumptner durchs Leben. Der 37-Jährige ist allerdings nicht der Einzige, der mithilfe des Tanzens seine große Liebe gefunden hat: Mit seiner "Let's Dance"-Teilnahme im Jahr 2020 lernte Luca Hänni (29) die Tänzerin Christina Luft (34) kennen – und lieben. Nach dem Ende der Show machten die beiden ihre Liebe offiziell, heute sind die beiden verheiratet und erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind.

Getty Images Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov

Instagram / kathrin_menzinger Max Kumptner und Kathrin Menzinger, Dezember 2022

