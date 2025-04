Fans traurig über Jeanette Biedermanns "Let's Dance"-Aus

Am Freitagabend war Schluss für Jeanette Biedermann (45) und ihren Tanzpartner Vadim Garbuzov (37): Nach der achten Show mussten die beiden Let's Dance verlassen. Trotz ihrer leidenschaftlichen Performance reichten Anrufe und Punkte nicht aus, um eine Runde weiterzukommen. Auch SelfieSandra (25) und Fabian Hambüchen (37) mussten kurzzeitig zittern, konnten sich aber am Ende doch durchsetzen. Besonders auf Social Media zeigten viele Fans offen ihre Enttäuschung über Jeanettes Aus. In den Kommentaren unter dem offiziellen Instagram-Post der Show hieß es unter anderem: "Sehr, sehr schade, Jeanette und Vadim waren so toll zusammen und mir persönlich werden sie sehr fehlen."

Die Reaktionen auf Jeanettes Ausscheiden fielen emotional und teils scharf aus. Viele Fans empfanden den Abschied als "total unfair" und kritisierten offen das Votingsystem der Show. Während einige das Weiterkommen von Sandra feierten, sorgte besonders Christine Neubauers (62) Verbleib für Unverständnis. In den Kommentaren wurde mehrfach betont, man hätte sie lieber gehen sehen. Auch ihre Rückkehr ins Teilnehmerfeld – nach dem verletzungsbedingten Aus von Simone Thomalla (60) – wird von manchen Zuschauern kritisch gesehen. Die aktuelle Staffel hatte zuletzt ohnehin für Gesprächsstoff gesorgt: Ausfälle, Rückkehrer und eine Jury, die immer wieder für überraschende Wertungen sorgte. Für Jeanette, die konstant solide Leistungen zeigte, endet die Reise nun dennoch.

Jeanette Biedermann hatte sich während ihrer Zeit bei "Let's Dance" schnell zur Zuschauerliebling gemausert und beeindruckte mit Leidenschaft und Energie. Bereits zuvor hatte die gebürtige Berlinerin immer wieder gezeigt, dass sie sich nicht nur in der Musik, sondern auch auf Bühnen und Leinwänden bestens zurechtfindet. Als echte Allrounderin beeindruckte sie mit ihrer Vielseitigkeit und ihrer bemerkenswerten Bodenständigkeit – auch inmitten der intensiven Probenphasen. In Interviews betonte sie stets, wie wichtig ihr Freundschaft, Familie und Authentizität sind. Obwohl ihre Reise bei "Let's Dance" nun zu Ende geht, bleiben Jeanette und ihr Tanzpartner Vadim als sympathisches und harmonisches Duo in Erinnerung.

RTL / Stefan Gregorowius Jeanette Biedermann und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance", 2025

