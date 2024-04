Dieses Paar soll "Let's Dance" nach Show sechs verlassen!

Heute Abend wird bei Let's Dance wieder das Tanzbein geschwungen. In dieser Woche gibt es allerdings eine besondere Neuerung: Statt ihren gewohnten Tanzpartnern müssen die Promis dieses Mal mit einem völlig neuen Profi antreten. Einer von ihnen muss am Ende allerdings wieder das Parkett räumen – und die Promiflash-Leser sind sich einig, für welches Duo heute Schluss sein soll. Von insgesamt 1.294 Umfrage-Teilnehmern [Stand: 12. April, 18:01 Uhr] stimmen ganze 650 Personen, was 50,2 Prozent entspricht, für Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Garbuzov (36).

Doch nicht nur für die Bloggerin könnte es heute eng werden: 328 Stimmen und somit 25,3 Prozent der Stimmen erhält Motivationscoach Biyon Kattilathu (39), der zusammen mit Malkia Dzumaev mit einem Quickstep über den Tanzboden fegen wird. Mit größerem Abstand und 112 Votes (8,7 Prozent) folgt ihm Fitness-Influencerin Sophia Thiel (29) mit Valentin Lusin (37). Musiker Gabriel Kelly (22) muss höchstwahrscheinlich nicht um seinen Platz in der Tanzshow bangen. Nur 14 Stimmen, was lediglich 1,1 Prozent ausmacht, möchten, dass er und Anastasia Stan die Show verlassen.

In der vergangenen Woche sorgten vor allem Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) für Aufsehen: Die Sängerin und der Profitänzer performten einen klassischen Charleston. Die Hebefigur am Ende ging allerdings nach hinten los: Offenbar konnte er die Blondine nicht recht in der Luft halten und sie war ebenfalls nicht voll und ganz in der Lage, die Spannung in ihrem Körper zu bewahren.

RTL / Stefan Gregorowius Biyon Kattilathu und Marta Arndt bei "Let's Dance"

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und Massimo Sinató, 2024

