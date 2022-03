Die Sportwelt steht unter Schock! Odalis Perez (✝44) machte sich in seiner zwei Jahrzehnte währenden Baseball-Karriere einen Namen. In der US-Profiliga MLB stand der Pitcher für die Atlanta Braves, die Los Angeles Dodgers, die Kansas City Royals und die Washington Nationals auf dem Feld. Doch jetzt erreichten die Fans des Sportlers traurige Nachrichten: Odalis ist im Alter von 44 Jahren bei einem Unfall in seinem Haus gestorben.

Odalis' Anwalt Walin Batista bestätigte die schreckliche Meldung gegenüber dem US-Sportsender ESPN. Der einstige Baseballstar sei alleine zu Hause gewesen und vermutlich bei einem Unfall zu Tode gekommen: "Gegen 19 Uhr fand sein Bruder ihn leblos auf der Terrasse. Wir wissen die Todesursache noch nicht, aber es sieht danach aus, als wäre er von einer Leiter gestürzt." Odalis lebte in seinem Heimatland Dominikanische Republik.

Auf Twitter meldete sich Odalis' Ex-Team aus Washington zu Wort und kondolierte seinen Hinterbliebenen: "Unsere Herzen sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Möge er in Frieden ruhen." Odalis war der Pitcher im ersten Spiel der Mannschaft in ihrem damals neuen Stadion Nationals Park.

Anzeige

Getty Images Ex-MLB-Pitcher Odalis Perez

Anzeige

Getty Images Odalis Perez bei einem Spiel der Washington Nationals

Anzeige

Getty Images Odalis Perez bei einem Spiel im Nationals Park

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de