Er scheint gegen sie auszuteilen! Jake Paul (25) und Julia Rose führten in den vergangenen zwei Jahren eine On-off-Beziehung mit vielen Höhen und Tiefen. In dieser Woche verrieten Freunde des Paares jedoch, dass die beiden künftig getrennte Wege gehen. Der ehemalige Boxer schien danach am Boden zerstört zu sein – im Netz zeigte er sich jetzt aber ganz cool. Und einen Seitenhieb an seine Verflossene konnte er sich offenbar auch nicht verkneifen.

Auf Instagram postete Jake nun nämlich ein Foto, auf dem er auf der Motorhaube seines Rolls Royce sitzt und zur Seite guckt. "My real ride or die" [z. Dt. etwa: Mein wahres Ganz oder gar nicht], schrieb er unter den Beitrag. Mit dem Ausdruck nimmt man in der Regel Bezug auf Menschen in seinem Umfeld, für die man wirklich alles tun würde – vor allem den eigenen Partner. Jakes Luxusschlitten scheint Julia also jetzt in dieser Rolle ersetzt zu haben.

Die Anspielung verstanden viele Fans des 25-Jährigen wohl auch genau in diesem Sinne. "Oje, also ist es wirklich aus zwischen euch beiden?", schrieb ein besorgter User. Ein anderer Nutzer betonte hingegen eher die Sonnenseite: "Wow, was für ein Lifestyle!"

Anzeige

Instagram / jakepaul Jake Paul im März 2022

Anzeige

Instagram / juliarosepaul Julia Rose und Jake Paul im Pool

Anzeige

Getty Images Jake Paul, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de