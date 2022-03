Ist jetzt alles vorbei? Seit über zwei Jahren führt der YouTube-Star Jake Paul (25) eine On-Off-Beziehung mit dem Model Julia Rose. Im August 2021 gab es dann sogar Gerüchte darüber, dass das Paar heimlich geheiratet haben könnte. Das deutete zumindest das Social-Media-Profil der Beauty an – denn hier hatte sie ihren Nachnamen in den ihres Liebsten geändert. Nun gibt es eine überraschende Wendung: Jake und Julia sind offenbar nicht mehr zusammen!

Das verlauteten jetzt zumindest einige Quellen, wie Page Six berichtete. Die Insider wollen demnach gehört haben, dass Paul mit Freunden in Miami unterwegs war und diesen von der Trennung berichtete. "Er ist am Boden zerstört", hieß es. Ein Informant fügte hinzu: "Er würde gerne wieder mit ihr zusammenkommen und vielleicht werden sie es auch. Sie müssen aber beide erst einmal ihr Leben entschleunigen."

Ob das Paar tatsächlich Schluss gemacht hat, ist also noch nicht ganz klar. Doch kurz zuvor gab es bereits Spekulationen darüber, dass die zwei Influencer einen Schlussstrich gezogen haben könnten. Denn Jake schrieb bei Twitter: "Alexa, spiel "I'm Single" von Jake Paul." Das war für viele Fans wohl äußerst verdächtig!

Anzeige

Instagram / jakepaul Jake Paul mit seiner Freundin Julia Rose

Anzeige

Instagram / juliarosepaul Julia Rose und Jake Paul im Pool

Anzeige

Getty Images Jake Paul vor einem Boxkampf im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de