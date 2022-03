Wer konnte die Juroren überzeugen? In Los Angeles fanden am Sonntagabend zum 27. Mal die Critics' Choice Awards statt. Im Century Plaza Hotel, in dem die Verleihung stattfand, erschien das ganz große Star-Aufgebot: Mit Hollywood-Idolen wie Nicole Kidman (54), Peter Dinklage (52), Lady Gaga (35) und Andrew Garfield (38) war auch die Liste der Nominierten erstklassig besetzt. Doch wessen Leistungen wurden tatsächlich mit einer der begehrten Auszeichnungen geehrt?

Unter den männlichen Hauptdarstellern durfte sich Will Smith (53) freuen: Für seine Darbietung in "King Richard" erhielt er eine Trophäe. Auch Jessica Chastain (44) hatte Grund zu jubeln – sie wurde für ihre Rolle in "The Eyes of Tammy Faye" ausgezeichnet. In den Nebenrollen gewannen Troy Kotsur für seine Leistung in "CODA" und Ariana DeBose (31) für ihren Auftritt im Musicalfilm "West Side Story" je einen Award.

Am Ende des Abends jubelten die Macher von "The Power of the Dog": Der Western mit Benedict Cumberbatch (45) in der Hauptrolle räumte den Preis als "Bester Film" ab. Bei den Dreharbeiten hatte sich der Schauspieler beim vielen Rauchen eine Nikotinvergiftung zugezogen.

Anzeige

Getty Images Will Smith bei den Critics Choice Awards 2022

Anzeige

Getty Images Jessica Chastain, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Benedict Cumberbatch im März 2022 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de