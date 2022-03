Die Musikwelt trauert um Timmy Thomas. Der US-Amerikaner machte sich bereits in den 1970er-Jahren einen Namen als Musiker. Mit dem Song "Why Can’t We Live Together" gelang ihm sein großer Durchbruch. Heute zählt die Nummer, die unter anderem von Sade interpretiert und 2015 auch von Rapstar Drake (35) für seinen Song "Hotline Bling" gesampelt wurde, zu seinen größten Hits. Doch nun ist eine traurige Nachricht publik gemacht worden: Timmy ist im Alter von 77 Jahren verstorben.

Das machten nun mehrere Freunde und Bekannte des Komponisten auf Facebook öffentlich. In einem Statement seiner Familie heißt es: "Mit Anerkennung und Dankbarkeit dankt die Familie für die Gebete, die Unterstützung, die wertvollen Worte und andere Ausdrucksformen der Liebe und Freundlichkeit in dieser Zeit." Woran der R&B-Sänger starb, ist bislang unklar.

Neben Drake feierte Timmy auch mit Joss Stone (34) noch einmal musikalische Erfolge. Er hatte an den Aufnahmen für ihr Debütalbum mitgewirkt und Orgel gespielt. Auch an ihren nachfolgenden Platten war er beteiligt gewesen.

Getty Images Drake im Juni 2019 in Los Angeles

Getty Images Timmy Thomas (r.) mit Matt Morris

Getty Images Timmy Thomas im Mai 2017

