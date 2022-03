Panagiota Petridou (42) überraschte ihre Fans mit einer tollen Nachricht. Sie verkündete jetzt mit einem Zeitraffer-Video im Netz, dass sie im Februar klammheimlich erstmals Mama geworden ist. Der Babybauch der Moderatorin sei dabei so klein gewesen, dass kaum einer etwas gemerkt habe. Zusätzlich habe sie ihre Schwangerschaft bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten, um sie möglichst privat genießen zu können. Deshalb sind auch viele ihrer Promikollegen überrascht – und freuen sich riesig mit Panagiota!

Unter dem Clip auf Instagram häufen sich nicht nur die Glückwünsche der Fans, auch viele deutsche Stars gratulieren der 42-Jährigen zur Geburt. So machte beispielsweise The Masked Singer-Ratefüchsin Ruth Moschner (45) ihrem Ruf alle Ehre. "Herrlich! Aber ich sag mal so, ein paar Leuten ist es durchaus aufgefallen. Glückwunsch euch dreien!", kommentierte sie unter dem Beitrag. Auch Riccardo Simonetti (29) hat wohl schon etwas gewusst: "Oh wie schön, dass du es doch öffentlich gemacht hast! Ich freue mich sehr für euch."

Gänzlich überrascht hingegen schienen Nina Moghaddam (41) und Rebecca Mir (30). "Das sind ja mal richtig tolle Nachrichten. Ich freue mich sehr für euch beide", schrieb die Moderatorin. "Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch", ergänzte das Model. Auch Vera Int-Veen (54), Jochen Schropp (43), Detlef Steves (53) und Amiaz Habtu (44) ließen der TV-Bekanntheit Liebe da und kommentierten begeistert.

Panagiota Petridous Babybauch

Nina Moghaddam, Moderatorin

Rebecca Mir im Juli 2021

