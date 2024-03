Fans entsetzt: Panagiota Petridou stillt zweijähriges Kind

Ihr Leben als Mutter eines kleinen Kindes hält Panagiota Petridou (44) größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – in diesem Fall macht das TV-Gesicht nun jedoch eine Ausnahme. Die "Biete Rostlaube, Suche Traumauto"-Bekanntheit teilt ein Video auf Instagram, in dem sie beim Stillen ihres Nachwuchses zu sehen ist. Dieses Thema scheint für sie von großer Bedeutung zu sein – denn wie Panagiota zugibt, stillt sie ihr zweijähriges Kind noch immer. Zu Beginn sei es "ultra, ultra schwer" gewesen, weil ihr Nachwuchs wegen eines verkürzten Zungenbändchens nicht trinken konnte. "Nach einem schmerzlosen Schnitt ging es deutlich besser. Jetzt stille ich über 25 Monate", verrät sie.

Doch das ist für einige ihrer Mitmenschen wohl eher unverständlich, wie sie weiter ausführt. "Wie lange willst du denn noch stillen?" oder "Das ist ja schon nicht mehr normal, so lange – da kommt ja nichts mehr raus, das Kind braucht das doch gar nicht", sollen die Reaktionen lauten. So mancher empfindet das sogar als "übertrieben oder gar eklig". Doch die 44-Jährige lässt sich davon nicht beirren. Sie vertritt einen klaren Standpunkt: "Ich merke nur eines: es ist das Universum für den Mini und so anstrengend das auch ist – kräftezehrend und oft auch kompliziert – ist es auch das Einfachste und Schönste für uns beide." Dadurch entsteht eine feste Bindung und Vertrauen zwischen ihr und ihrem Schatz. Aufhören wird sie erst, wenn ihr Kleines das Gefühl vermittelt, genug zu haben.

Gegenüber Gala verriet die Brünette im vergangenen Jahr, dass die ersten Monate nach der Geburt ihres Babys nicht leicht waren. Sie gab zu, dass sie ihre eigenen vier Wände als frischgebackene Mutter nur ungern verlassen wollte. "Die ersten Wochen habe ich gedacht, ich werde das Haus niemals wieder verlassen, weil ich so eine Angst hatte", erklärte sie und erinnerte sich an ihre Sorgen: "Was mache ich, wenn es regnet? Was mache ich, wenn das Baby schreit? Was mache ich, wenn ich stolpere? Wie komme ich überhaupt aus dem Haus?" Sie habe sich stets einen "Riesenkopf" gemacht.

Instagram/ panagiota_petridou Panagiota Petridou und ihr Kind im Oktober 2023

Instagram / panagiota_petridou Panagiota Petridou, Moderatorin

