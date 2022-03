Überraschende News von Panagiota Petridou (42)! Die Karriere der deutschen Moderatorin läuft seit Jahren super. Erst Mitte Februar startete ihre neue Sendung "Die Retourenjäger", in der Händler um geheimnisvolle Paletten voller Rücksendungen aus dem Online-Handel verhandeln. Ihr Privatleben hält die Beauty weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Doch jetzt machte sie niedliche Neuigkeiten auf Social Media publik: Panagiota ist erstmals Mutter geworden!

Das verkündete sie auf ihrem Instagram-Profil mit einem Zeitraffer, in der sie Bilder ihrer gesamten Schwangerschaft zeigt – vom ersten bis zum neunten Monat. Dass Panagiota auf den Schnappschüssen ein Kind in sich trägt, ist kaum zu glauben. Denn von einer riesigen Babykugel fehlt jede Spur. "Still und heimlich bin ich im Februar Mama geworden. Es hat wirklich kaum einer gemerkt, weil ich nur einen kleinen Bauch hatte", schrieb die 42-Jährige unter dem Beitrag.

Ihr Baby-Glück hat sie ganz bewusst nicht in die Öffentlichkeit getragen. "Die Schwangerschaft war für mich ein privates Erlebnis, was ich für euch aber nun kurz zusammengefasst habe", erklärte Panagiota ebenfalls unter dem Posting und gab zugleich ein kleines Baby-Update: Die kleine Familie sei gesund und glücklich. "Wir freuen uns sehr auf den Familienzuwachs", schloss sie ab.

Anzeige

Instagram / panagiota_petridou Panagiota Petridous Baby

Anzeige

Instagram / panagiota_petridou Panagiota Petridous Babybauch

Anzeige

Instagram / panagiota_petridou Panagiota Petridou, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de