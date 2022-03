Panagiota Petridou (42) spricht offen über die Hürden ihres neuen Alltags! Vor wenigen Tagen verkündete die "Biete Rostlaube, suche Traumauto"-Moderatorin die freudige Neuigkeit, dass sie im Februar zum ersten Mal Mutter geworden ist. Sie durfte eine Tochter auf der Welt begrüßen, die sie liebevoll "Mini-Cooper" nennt. Ihre Schwangerschaft hielt die ehemalige Handballspielerin zwar die kompletten neun Monate geheim, doch mittlerweile lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Familienleben teilhaben. Jetzt gestand Panagiota, dass sie momentan ziemliche Stillprobleme habe!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 42-Jährige jetzt bei ihren Fans zu Wort – und verriet dabei, dass sie einen Termin beim Osteopathen habe. "Weil ich mir meinen Nacken eingeklemmt habe. Also ein klassischer Still-Nacken, wie ich jetzt weiß", berichtete Panagiota. Tatsächlich kommt es bei frischgebackenen Müttern ziemlich häufig vor, dass sie Schmerzen im Rücken oder Nacken bekommen, denn beim Stillen verharren sie meist in nur einer Position.

Zusätzlich ließ die Automobilverkäuferin durchblicken, wie sehr sich ihr Leben seit der Geburt ihres Babys verändert hat: Pünktlich in der Praxis aufzutauchen, sei für die Automobilverkäuferin nämlich gar nicht so leicht gewesen: Sie musste nicht nur ihr Kind versorgen, auch ihre Hündin namens Emma habe ihren morgendlichen Auslauf gebraucht. "Ich stinke schon nach Schweiß, ich bin fix und foxy. BH habe ich auch keinen an. Das ist mein neues Leben", witzelte Panagiota.

Anzeige

Instagram / panagiota_petridou Panagiota Petridous Baby

Anzeige

Getty Images Panagiota Petridou, Moderatorin

Anzeige

RTL / Guido Engels Panagiota Petridou bei "Biete Rostlaube, suche Traumauto"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de