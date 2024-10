Panagiota Petridou sagt Auftritte wegen Virus-Infektion ab

Panagiota Petridou (45), die bekannte TV-Moderatorin und Komikerin, hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie kurzfristig zwei ihrer Comedy-Auftritte absagen muss. Ihre Show "Wer bremst, verliert" sollte am 29. Oktober im Münchner Lustspielhaus und am 30. Oktober im Fürther Lustspielhaus stattfinden. Doch wie sie auf ihrem Instagram-Kanal verkündete, verhindert ein Virus die geplanten Veranstaltungen. "Wir suchen schon nach Folgeterminen. Ich wäre so gerne gekommen. Es tut mir so leid. Aber es geht leider nicht. Ein Virus hat mich ausgebremst", teilte Panagiota ihren Followern mit. Der nächste geplante Auftritt ist für den 6. November in Freiburg angesetzt.

Die 45-Jährige hatte ihre Karriere vor fast 15 Jahren mit der beliebten Sendung "Biete Rostlaube, suche Traumauto" begonnen und ist seither zu einer festen Größe im deutschen TV avanciert. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin hat sie sich mittlerweile auch in der Comedy-Szene etabliert. Doch nicht nur beruflich läuft es bei dem TV-Star rund: Im Jahr 2022 war Panagiota Mutter geworden – eine Tatsache, die sie zunächst geheim hielt. "Still und heimlich bin ich im Februar Mama geworden", hatte sie stolz auf ihrem Social-Media-Profil verkündet und somit für eine Überraschung unter ihren Followern gesorgt.

Abseits der öffentlichen Bühne musste Panagiota sich auch privater Kritik stellen. Besonders ihre Entscheidung, ihr Kind noch zu stillen, als es zweieinhalb Jahre alt war, stieß bei einigen auf Unverständnis. Die Moderatorin reagierte gelassen auf die Vorwürfe und betonte im Gespräch mit Bunte, dass man es nicht jedem recht machen könne. "Es gibt immer irgendjemanden, der sich über irgendetwas aufregt." Trotz der Kritik genießt Panagiota ihre Mutterrolle aus vollen Zügen und teilt diese Freude auch gerne mit ihren Fans.

Instagram / panagiota_petridou Panagiota Petridou, "Biete Rostlaube, suche Traumauto"-Moderatorin

Instagram/ panagiota_petridou Panagiota Petridou und ihr Kind im Oktober 2023

