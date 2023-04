Nach Geburt: Panagiota Petridou moderiert neue TV-Putz-Show

Panagiota Petridou (43) kehrt zurück auf den TV-Bildschirm. Im Februar 2022 wurde die Moderatorin zum ersten Mal Mutter. Ihre Schwangerschaft hielt die Fernsehpersönlichkeit weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Über ihren Nachwuchs spricht die ehemalige TV-Autoverkäuferin ebenfalls nicht besonders viel. Kürzlich verriet sie jedoch, dass die Mamarolle sie viel sanfter gemacht habe. Doch schon bald übt Panagiota wieder einen TV-Job aus!

DWDL berichtet, dass Panagiota ab Mai eine Putz-Show mit dem Titel "Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge" auf Kabel Eins moderieren wird. Doch worum geht es in der Sendung? In der Show treten sieben Kandidaten gegeneinander an, die sich sehr fürs Putzen begeistern. In den Folgen werden sich die Teilnehmer unterschiedlichen Putz-Herausforderungen stellen. Im Staffelfinale darf der Gewinner 10.000 Euro mit nach Hause nehmen. Es soll insgesamt vier Folgen geben. Los geht es am 14. Mai.

Von 2010 bis Ende 2021 moderierte Panagiota die Vox-Sendung "Biete Rostlaube, suche Traumauto". In dem Format ging es um den Verkauf von gebrauchten Kleinwagen. Damit arbeitete die 43-Jährige genau in ihrer Branche. Sie machte nämlich eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau. 2009 führte sie sogar das Ranking als beste Neuwagen-Verkäuferin der Marke Mini an.

