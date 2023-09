Panagiota Petridou hatte als Neu-Mama Angst, rauszugehen!

Panagiota Petridou (44) hatte ganz schön zu kämpfen! Im Frühjahr des vergangenen Jahres hatte die TV-Autoverkäuferin gemeinsam mit ihrem Partner ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Obwohl sie ihre Schwangerschaftszeit zunächst privat gehalten hatte, verriet die Blondine wenige Monate später immer mal wieder Details bezüglich ihres Nachwuchses. Nun gibt Panagiota zu, dass sie als frischgebackene Mama Angst hatte, das Haus zu verlassen!

"Die ersten Wochen habe ich gedacht, ich werde das Haus niemals wieder verlassen, weil ich so eine Angst hatte. 'Was mache ich, wenn‘s regnet, was mache ich, wenn das Baby schreit, was mache ich, wenn ich stolpere. Wie komme ich überhaupt aus dem Haus?’", berichtet die TV-Bekanntheit gegenüber Gala. Panagiota habe sich über so viele Kleinigkeiten einen "Riesenkopf" gemacht – und das habe sie ganz schön überrascht! "Weil ich früher immer der beste Erzieher fremder Kinder war, weil ich immer die Weisheit mit Löffeln gefressen habe", erklärt die 44-Jährige.

Mit ihrem Mamadasein hat sich aber auch so einiges für die Solingerin verändert. "Ich bin ein Softie geworden – als hätte ich Weichspüler getrunken", plauderte sie im Gespräch mit Bunte aus. "Mein Mann meinte auch zu mir: 'Du bist so anders, du hast viel mehr Verständnis'", berichtete Panagiota zudem. Sie sei nun viel sensibler und mache sich ziemlich schnell Sorgen. Doch dies habe offenbar schon immer in der toughen Autohändlerin gesteckt, wie sie zugab: "Eine Seite, die ich sonst immer versteckt habe, jetzt aber total auslebe."

Anzeige

Instagram / panagiota_petridou Panagiota Petridou, "Biete Rostlaube, suche Traumauto"-Moderatorin

Anzeige

Getty Images Panagiota Petridou im September 2021 in Köln

Anzeige

Instagram / panagiota_petridou Panagiota Petridou, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de